В США раскритиковали заявления о слабости России

Полковник Дэвис назвал заявления о слабости России противоречащими реальности

Заявления Запада о слабости России не имеют ничего общего с реальным положением дел, считает полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он раскритиковал подобные утверждения на своем YouTube-канале.

«С одной стороны нам говорят, что Россия уже выдохлась и почти проиграла, а затем они говорят, что через два года она сможет напасть на НАТО. Не совсем понятно, как эти две идеи могут сосуществовать», — отметил Дэвис.

Он подчеркнул, что любые заявления о слабости РФ и ее близости к поражению напрямую противоречат реальности.

Ранее Дэвис рассказал, что Запад находится в заблуждении, делая громкие заявления о скором поражении России. Он напомнил о многочисленных статьях западных журналистов и заявлениях политиков, которые утверждали, что у РФ якобы заканчиваются люди, оружие, техника, а топлива осталось лишь на два дня. При этом ни одно заявление не подтвердилось, констатировал эксперт.