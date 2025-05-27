Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:05, 27 мая 2025Экономика

Ведущая экономика Европы столкнулась с худшей со времен пандемии ситуацией

DIHK: В 2025 году экономика Германии сократится уже третий год подряд
Кирилл Луцюк

Фото: franz12 / Shutterstock / Fotodom

Экономика Германии не показывает признаков устойчивого восстановления. К такому выводу пришли в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK).

Среди всех учитываемых ею показателей ни один не продемонстрировал позитивной динамики — экономического подъема не видно. Несмотря на благоприятный I квартал, ФРГ так и не смогла предотвратить риска рецессии. Как следствие, DIHK ждет общего снижения валового внутреннего продукта Германии на 0,3 процента в 2025 году. Иными словами, экономика будет сокращаться третий год подряд. Такое происходит впервые в послевоенной истории этой ведущей экономики Европейского союза.

Деловые ожидания компаний остаются пессимистичными. Четверть предприятий оценивают свою ситуацию как хорошую, но ровно столько же — как плохую. Это, как подчеркнули в палате, худшая оценка ситуации со времен пандемии COVID-19.

«Немецкая промышленность теряет конкурентоспособность на международном уровне и сталкивается с трудной ситуацией», — констатировала глава DIHK Елена Мельникова.

Согласно расчетам, проведенным Институтом германской экономики, пошлины США против Европейского союза могут стоить ФРГ примерно 200 миллиардов евро к концу 2028 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина против России впервые применила «Гоголь-М»

    В Европе начали расследование в отношении Pornhub

    Тревел-блогер описал популярные курорты Азии фразой «почувствуешь себя как в России»

    Зрители ток-шоу раскритиковали дающую антидепрессанты своему псу гостью

    Люди пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в российском регионе

    Древний город оказался под угрозой исчезновения из-за песка

    Звезда «Глухаря» умер из-за проблем с сердцем

    В Госдуме захотели бороться с гуляющими по городу в бикини россиянами

    Спецпосланник Трампа назвал общее число потерь в конфликте на Украине

    Банк России заявил о снижении наблюдаемой инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости