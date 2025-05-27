Ведущая экономика Европы столкнулась с худшей со времен пандемии ситуацией

DIHK: В 2025 году экономика Германии сократится уже третий год подряд

Экономика Германии не показывает признаков устойчивого восстановления. К такому выводу пришли в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK).

Среди всех учитываемых ею показателей ни один не продемонстрировал позитивной динамики — экономического подъема не видно. Несмотря на благоприятный I квартал, ФРГ так и не смогла предотвратить риска рецессии. Как следствие, DIHK ждет общего снижения валового внутреннего продукта Германии на 0,3 процента в 2025 году. Иными словами, экономика будет сокращаться третий год подряд. Такое происходит впервые в послевоенной истории этой ведущей экономики Европейского союза.

Деловые ожидания компаний остаются пессимистичными. Четверть предприятий оценивают свою ситуацию как хорошую, но ровно столько же — как плохую. Это, как подчеркнули в палате, худшая оценка ситуации со времен пандемии COVID-19.

«Немецкая промышленность теряет конкурентоспособность на международном уровне и сталкивается с трудной ситуацией», — констатировала глава DIHK Елена Мельникова.

Согласно расчетам, проведенным Институтом германской экономики, пошлины США против Европейского союза могут стоить ФРГ примерно 200 миллиардов евро к концу 2028 года.