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16:27, 27 мая 2025Забота о себе

Названы три основных правила дневного сна

Врач Ассал: Спать днем необходимо не более получаса
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач скорой помощи Мигель Ассал заявил, что дневной сон негативно не отразится на самочувствии, но только при соблюдении трех основных правил. Их он назвал в разговоре с изданием El Español.

Как отметил Ассал, не стоит ложиться спать после 15 часов. Дело в том, что дневной отдых после этого времени негативно скажется на ночном сне, пояснил медик.

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Также, по словам специалиста, длительность сна днем должна составлять не менее 10 и не более 30 минут. В противном случае после пробуждения появится усталость, вялость и раздражительность, а когнитивные способности ухудшатся. В заключение Ассал отметил, что ложиться спать в дневное время суток необходимо не на голодный желудок, а только после еды.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули заявила, что некоторые продукты нарушают сон. Так, по ее словам, жирная пища вызывает мешающую отдыху изжогу.

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