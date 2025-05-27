Врач указал на часто игнорируемую во время принятия душа часть тела

Дерматолог Капур: Грязь за ушами может провоцировать экзему и сепсис

Плохая гигиена одной части тела может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупредил дерматолог Роджер Капур. На частую ошибку во время принятия душа он указал Daily Mail.

Капур отметил, что многие люди игнорируют зону за ушами и не моют ее. По его словам, это создает условия для размножения бактерий в складках кожи, которые образуются между ухом и черепом. «Потенциально патогенные микроорганизмы могут распространиться оттуда на другие части тела и при наличии открытых ран попасть в кровоток. Хоть это и случается редко, но есть вероятность развития опасного для жизни сепсиса», — предупредил врач.

Кроме того, грязь за ушами может провоцировать экзему, которая проявляется в виде шелушения и покраснения кожи, добавил он. Помимо тщательной гигиены в душе, для профилактики болезней важно ежедневно протирать дужки очков, так как они постоянно контактируют с кожей, посоветовал Капур.

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