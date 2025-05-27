Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:49, 27 мая 2025Наука и техника

Выявлен неожиданный фактор риска для кожи

JID: Абдоминальный жир может быть независимым триггером псориаза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Жир вокруг талии может повышать риск псориаза сильнее, чем общее количество жировой массы. Такое открытие сделали ученые из Королевского колледжа Лондона, проанализировав данные более 330 тысяч человек. Исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology.

Авторы работы изучили 25 различных показателей распределения жира в теле, включая данные традиционных измерений и визуализации. Выяснилось, что именно абдоминальный(висцеральный) жир сильнее всего связан с риском развития псориаза — особенно у женщин. Причем этот эффект сохранялся даже с учетом генетической предрасположенности.

Ученые подчеркивают, что подобный жир может быть независимым триггером воспаления, поэтому измерение окружности талии должно стать частью стратегии раннего выявления и профилактики заболевания.

Отдельное внимание исследователи уделили перспективам терапии: в статье обсуждается возможность применения инкретиновых препаратов (в том числе агонистов рецепторов GLP-1), уже использующихся для лечения ожирения и диабета, в терапии псориаза. Это открывает новые пути комплексного подхода к лечению воспалительных заболеваний кожи.

Ранее ученые рассказали о новых препаратах против ожирения, которые могут заменить «Оземпик» и «Вегови». В частности, в 2025 году компания Novo Nordisk анонсировала выход CagriSema — инъекционного средства нового поколения с повышенной эффективностью.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал о «списках условий» от Москвы и Киева

    Военные медики в зоне СВО начали использовать багги

    Шестилетний ребенок с ментальными отклонениями исчез в российском городе

    Раскрыта судьба поставок ракет Taurus ВСУ после визита Зеленского в Берлин

    Россиянина осудят по обвинению в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск

    Двигатель пассажирского самолета вспыхнул и задымился при попытке взлета

    В Москве обнаружен белый внедорожник с привязанной к днищу подозрительной коробкой

    Опубликовано первое видео звезды «Вампиров средней полосы» в военной форме

    Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

    Россияне рассказали о рекордном недоверии Центробанку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости