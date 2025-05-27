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16:21, 27 мая 2025Наука и техника

Зафиксирована опасность для Земли в космосе

arXiv: Венерианские коорбитальные астероиды могут сближаться с Землей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Иллюстрация: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Бразилии обнаружили, что некоторые астероиды, движущиеся по орбите рядом с Венерой, могут сближаться с Землей и представлять опасность — даже несмотря на то, что ранее такие объекты считались безопасными. Исследование опубликовано на платформе arXiv.

Сейчас известно всего 20 венерианских коорбитальных астероидов. Почти все они имеют нестабильные, «хаотичные» траектории, и лишь один — предсказуемую. Это может быть связано не с редкостью астероидов, а с тем, что их сложно наблюдать с Земли: они часто скрыты в солнечном блике и движутся непредсказуемо.

Чтобы оценить возможную угрозу, исследователи смоделировали поведение сотен гипотетических астероидов и проследили их траектории на 36 000 лет вперед. Некоторые из них действительно пересекали орбиту Земли, что делает их потенциально опасными.

По мнению авторов, обнаружить все скрытые объекты с Земли будет сложно даже с помощью Обсерватории Веры Рубин. Они предлагают запуск специальной миссии в окрестности Венеры или к точке L1 между Солнцем и Землей — только так можно будет вовремя найти и отслеживать эти «невидимые» угрозы.

Ранее ученые выяснили, что яркие полосы на склонах Марса, долгое время считавшиеся возможным признаком текущей воды, на самом деле образуются из-за ветра и пыли. Об этом говорилось в исследовании, где были проанализированы более 86 тысяч спутниковых снимков с помощью машинного обучения.

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