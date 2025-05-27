В МИД России рассказали о давлении Киева на УПЦ

Захарова: Международные структуры должны обратить внимание на ситуацию с УПЦ

Москва призывает международные структуры, общественные и религиозные организации обратить внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, какую форму найдет реакция: осуждение, призыв одуматься, покаяться, не знаю, какие слова должны быть найдены, но это же страшно, что происходит — это и про нарушение свободы вероисповедания, и про беззаконие в отношении верующих и священнослужителей на Украине, это просто про расчеловечивание», — сказала она.

Отмечается, что 20 мая завершился переходный период, установленный украинским законом о так называемой защите конституционного строя в религиозной сфере. Из-за этого власти Украины приступили к проверке Украинской православной церкви (УПЦ), начав с ее центрального органа — киевской митрополии. По словам Захаровой, реальная цель этих шагов — уничтожение канонической церкви и передача ее собственности Православной церкви Украины.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической УПЦ в стране.