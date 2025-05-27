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14:18, 27 мая 2025Бывший СССР

Захарова заявила о заказном характере убийства бывшего советника Януковича

Захарова указала на заказной характер убийства Портнова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Нескрываемая радость и шутки украинской элиты, которые они публиковали в соцсетях, говорят о заказном характере убийства Андрея Портнова, бывшего советника экс-главы государства Виктора Януковича. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Махачкале, трансляция доступна на YouTube.

«Ликовали, наслаждались, смаковали все аспекты заказного убийства. Это все подтверждает, пусть косвенно, но подтверждает факт расправы...», — сообщила она.

По ее словам, Портнов являлся опасным оппонентом для власти Украины и был убит в целях самосохранения украинской элиты.

Утром 21 мая бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-депутат Верховной Рады, юрист Андрей Портнов был убит в Испании. Его застрелили возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.

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