Журналистка упала со стула после удара мячом на матче

Yahoo: Журналистка Мелани Ньюман получила травму во время бейсбольного матча

Журналистка Мелани Ньюман получила травму головы из-за удара мячом во время работы на матче команды по бейсболу «Иволги Балтимора» (Baltimore Orioles). На это обратило внимание издание Yahoo.

Инцидент произошел, когда мяч, отскочив от покрытия, ударил Ньюман, сидевшую у поля. От удара она упала со стула и не смогла продолжить наблюдение за игрой.

После происшествия телеведущая была доставлена в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Специалисты отметили, что журналистка получила относительно небольшую травму.

На следующий день Ньюман вернулась к работе и в эфире поблагодарила всех за поддержку. Она отметила, что чувствует некоторую болезненность в месте удара и теперь старается держать гарнитуру подальше от этой области. Также журналистка поблагодарила фотографа, который помог ей смягчить удар.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. Холмс рухнул на пол, затем сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.