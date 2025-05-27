Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:31, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Журналистка упала со стула после удара мячом на матче

Yahoo: Журналистка Мелани Ньюман получила травму во время бейсбольного матча
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nick Wass / AP

Журналистка Мелани Ньюман получила травму головы из-за удара мячом во время работы на матче команды по бейсболу «Иволги Балтимора» (Baltimore Orioles). На это обратило внимание издание Yahoo.

Инцидент произошел, когда мяч, отскочив от покрытия, ударил Ньюман, сидевшую у поля. От удара она упала со стула и не смогла продолжить наблюдение за игрой.

После происшествия телеведущая была доставлена в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Специалисты отметили, что журналистка получила относительно небольшую травму.

На следующий день Ньюман вернулась к работе и в эфире поблагодарила всех за поддержку. Она отметила, что чувствует некоторую болезненность в месте удара и теперь старается держать гарнитуру подальше от этой области. Также журналистка поблагодарила фотографа, который помог ей смягчить удар.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. Холмс рухнул на пол, затем сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл причину пропажи картошки из Белоруссии

    В МОК ответили на вопрос о допуске сборной России по хоккею на Игры-2026

    iPhone получит рекордную камеру

    Раскрыты последствия отдыха на пляжах Анапы

    Во Франции прокомментировали решение Мерца по оружию для Украины

    На Западе высказались об отношении США к меморандуму по Украине

    В России возбудили дело против бывшего советника главы Дзержинска

    В России выяснили скорость продажи авто в разных регионах

    Российских школьников научат кататься на электросамокате

    Людям с повышенным газообразованием посоветовали исключить из рациона три продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости