Звезда реалити-шоу попала в больницу после отпуска в Дубае

Телезвезда Молли-Мэй Хейг обратилась в больницу после отпуска в Дубае

Британская блогерша и бывшая участница реалити-шоу «Остров любви» Молли-Мэй Хейг рассказала, что была вынуждена обратиться за экстренной медицинской помощью после возвращения из отпуска в Дубае. Деталями произошедшего она поделилась в видео, опубликованном на YouTube-канале.

По словам Хейг, после восьмичасового перелета из Арабских Эмиратов домой она почувствовала резкую колющую боль в ноге, которая затем распространилась на колено, голень и стопу. Симптомы сопровождались отеком и ощущением жара, после чего блогерша решила позвонить врачу. Ей посоветовали срочно поехать в больницу.

«У меня была невыносимая боль в ноге. Боль была в задней части колена, очень сильная. Это было похоже не на онемение ноги, а на острую пронзительную боль», — вспомнила Хейг.

Телезвезда отметила, что после того, как она сдала анализы и проконсультировалась с врачом, ей сообщили, что признаков тромбоза у нее не обнаружили. Хейг также рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что звезду британского реалити-шоу «Коробка честности» (The Honesty Box) Роуз Скихан госпитализировали во время отпуска в Таиланде. Скихан внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в ресторане.