Звезду реалити-шоу госпитализировали во время отпуска

The Mirror: Звезда реалити-шоу Роуз Скихан попала в больницу в Таиланде

Звезду британского реалити-шоу «Коробка честности» (The Honesty Box) Роуз Скихан госпитализировали во время отпуска в Таиланде. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что Скихан, которая путешествовала по Таиланду вместе со своим партнером Томми Бисвеллом, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в ресторане. «Я упала в обморок прямо за ужином. Томми нес меня, как ребенка, по улице в клинику, а затем мне поставили капельницу. Это было самое неопределенное время в нашей жизни», — вспомнила Скихан.

Однако, несмотря на инцидент, Бисвелл отметил, что поездка была незабываемой, поскольку паре удалось посетить множество красивых мест и увидеть экзотических животных.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон едва не погиб во время отдыха. По рассказам Кларксона, во время одного из погружений в воду на Сейшельских островах он почувствовал себя плохо и, добравшись до берега, понял, что у него в легких скопилась жидкость.