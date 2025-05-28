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01:00, 28 мая 2025Ценности

52-летняя Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в бикини

Мария Винар

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 54-летняя звезда «Железного человека» запечатлела себя на камеру в спальне. Она позировала перед зеркалом в синем бюстгальтере от бикини с тонкими лямками и белых шортах с высокой посадкой. Ее внешний вид дополнили черные солнцезащитные очки, браслеты и золотая цепь с подвеской.

Поклонники оценили форму знаменитости в комментариях под постом. «Красотка», «Великолепная», «Удивительная и элегантная женщина», «Моя икона», «Не важно, что ты наденешь на свое тело, оно в любом случае будет красивым», — высказывались они.

Ранее Гвинет Пэлтроу отреагировала на критику свечи с запахом вагины производства ее косметического бренда Goop.

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