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18:43, 21 мая 2025Ценности

Гвинет Пэлтроу послала хейтеров ее свечи с запахом вагины

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Araya Doheny / Getty Images for Visionary Women

Американская актриса Гвинет Пэлтроу отреагировала на критику свечи с запахом вагины производства ее косметического бренда Goop. Высказывания телезвезды публикует Page Six.

Речь идет о скандальной свече This Smells Like My Vagina («Это пахнет как моя вагина»), которая представлена в ассортименте марки за 75 долларов (5988 рублей). После начала продаж вещи на Пэлтроу обрушился шквал негатива со стороны пользователей сети, однако свечу не сняли с производства.

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Знаменитость рассказала, что оценивала различные ароматы на производстве и один из них напомнил ей запах вагины. «Я шутила, но наш парфюмер Дуглас Литтл воспринял идею всерьез. И вскоре свеча уже была на сайте. Так мы в очередной раз сломали интернет», — отметила Пэлтроу и послала критиков свечи «к черту».

По словам актрисы, она оставила декор в продаже вопреки негативной реакции, поскольку борется со стигматизацией женщин. «В вопросе женской сексуальности есть аспекты, которые заставляют нас чувствовать неоправданный стыд. И мне понравилась эта панк-идея: "Мы потрясающие, прекрасные. Идите к черту!"» — подытожила предпринимательница.

В феврале 2023 года Кортни Кардашьян раскритиковали за конфеты для ароматизации вагины.

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