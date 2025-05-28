Российский электромобиль разрешили протестировать на скорости 40 километров в час

РИА Новости сообщило о тестировании предсерийного образца электромобиля «Атом»

Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» впервые стал доступен для тестов обычных водителей. Об этом сообщает РИА Новости, корреспондент которого стал одним из участников испытаний, прошедших на картинговой трассе в Москве.

Журналист смог проехать в автомобиле в сопровождении инструктора. По условиям теста, максимальная скорость движения составляла 40 километров в час.

Участникам предложили оценить ходовые характеристики «Атома», удобство и функциональность салона. Дизайн предсерийного образца на 95 процентов соответствует будущей версии.

Агентство не привело впечатления своего сотрудника от автомобиля, ограничившись перечислением характеристик модели и тем фактом, что человеку среднего телосложения ростом 180 сантиметров сидеть за рулем «довольно комфортно», а во время езды слышен характерный для электромотора гул.

Из деталей выделены руль, оснащенный сенсорным монитором, экран которого выполняет функции спидометра, позволяет управлять системой мультимедиа, а также открывать и закрывать двери автомобиля. Также описаны передние и задние фары, указана длина, ширина и высота электромобиля — 3995, 1790 и 1643 миллиметров соответственно.

В мае завершился первый из трех циклов краш-тестов кузовов. Представители бренда уверяют, что их результаты позволили доказать на практике надежность используемых в машине решений.

Ранее стало известно, что основные узлы и агрегаты «Атома» будут производить в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью отечественными, если учитывать сложные узлы машины, могут стать только операционная система «Атом ОС», интеллектуальная система помощи водителю (ADAS) и платформа. АО «Кама» намерено запустить производство «Атома» на площадке завода «Москвич», который уже собирает под своим брендом электромобиль из китайских машинокомплектов.