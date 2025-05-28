Бойца батальона «Айдар» выявили в российском регионе

В ЛНР задержали бойца украинского батальона «Айдар»

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали бойца украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ. По данным следствия, задержанный вступил в ряды 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» и с мая 2014 года активно участвовал в боевых действиях в Донбассе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи установили причастных к обстрелу курского Льгова из HIMARS.