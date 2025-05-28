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16:47, 28 мая 2025Ценности

Бывшая жена Аршавина оценила внешность после восстановления носа

Бывшая жена Аршавина Казьмина заявила о принятии себя после множества операций
Екатерина Ештокина

Кадр: Клиника эстетической медицины DEGA / YouTube

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина оценила внешность после восстановления носа. Соответствующее интервью публикует Пятый канал.

42-летняя модель, которая потеряла нос из-за аутоиммунного заболевания и успешно восстановила его, посетовала, что прежнюю внешность уже не вернуть. Однако знаменитость заявила о принятии себя после множества операций.

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«Все равно нет такой красоты, которая была. Нет. Все равно есть свои рубцы, изъяны, уже выражение лица, возможно, другое. Зато появилось столько радости. Сейчас мне нравлюсь я даже с теми изъянами, которые на сегодняшний день есть», — призналась она.

В апреле бывшая жена Аршавина показала внешность после финальной операции на носу. Она снялась в клинике, где проходила коррекцию внешности.

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