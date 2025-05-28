Четыре российских населенных пункта и город оказались под ударом ВСУ

ВСУ атаковали четыре населенных пункта и город Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта и город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о землю — в многоквартирном доме повреждено остекление двух квартир. Еще два дрона подавлены системой РЭБ — от детонации повреждены забор частного домовладения, три припаркованных автомобиля и неэксплуатируемое здание», — написал чиновник.

В хуторе Балки из-за удара БПЛА загорелось частное домовладение. Еще два дрона ударили по селу Муром, где один частный дом получил повреждения, а второй оказался полностью уничтожен огнем.

Хутор Тополи также оказался под атакой ВСУ, там повреждения зафиксировали в газопроводе. В четвертом населенном пункте — селе Посохово — удар пришелся на инфраструктурный объект связи, добавил Гладков.

В этот же день в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. В результате прилета снаряда загорелась кровля частного дома, на место прибыли пожарные расчеты.