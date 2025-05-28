Дачникам напомнили об одном штрафе

Юрист Русяев: За шумные выходные на даче грозит штраф

За шумные выходные на даче грозит штраф за нарушение режима тишины. Об этом россиянам напомнил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, организация шумных мероприятий на даче регулируется региональными законами — на федеральном уровне единых норм нет. Так, в Московской области в будни запрещено шуметь с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00. Также действует режим дневного покоя с 13:00 до 15:00 ежедневно.

За нарушение правил предусмотрен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей для граждан, от пяти тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, если нарушения происходят неоднократно и мешают соседям, недовольные вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Ранее россияне рассказали, чего больше всего опасаются на даче. Каждый пятый респондент признался, что не чувствует себя в безопасности в своем загородном доме.