Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 28 мая 2025Экономика

Дачникам напомнили об одном штрафе

Юрист Русяев: За шумные выходные на даче грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

За шумные выходные на даче грозит штраф за нарушение режима тишины. Об этом россиянам напомнил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, организация шумных мероприятий на даче регулируется региональными законами — на федеральном уровне единых норм нет. Так, в Московской области в будни запрещено шуметь с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00. Также действует режим дневного покоя с 13:00 до 15:00 ежедневно.

За нарушение правил предусмотрен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей для граждан, от пяти тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, если нарушения происходят неоднократно и мешают соседям, недовольные вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Ранее россияне рассказали, чего больше всего опасаются на даче. Каждый пятый респондент признался, что не чувствует себя в безопасности в своем загородном доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

    Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

    Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости