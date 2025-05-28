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10:29, 28 мая 2025Экономика

Дан прогноз о шансах на смягчение политики Банка России

Институт Гайдара: Проинфляционные риски не позволят ЦБ смягчить политику
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Одной из причин отказа Банка России от смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году могут стать высокие проинфляционные риски. Такой прогноз содержится в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института Гайдара. Их выводы процитировал ТАСС.

Эти риски, как полагают аналитики, остаются высокими и ставят под вопрос быстрое смягчение политики регулятора. Одним из проинфляционных факторов они назвали нарастание бюджетного дефицита и фискальную политику государства. Кроме того, свою роль могут сыграть напряженность на рынке труда и потенциальное ослабление рубля из-за дешевеющей в условиях эскалации международной напряженности нефти.

Ранее Банк России подсчитал, что в последний месяц весны наблюдаемая населением инфляция снизилась до 15,5 процента. Если верить прогнозам регулятора, то в 2025 году годовая инфляция снизится до 7-8 процентов, а в 2026 году вернется к четырем процентам.

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