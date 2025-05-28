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20:46, 28 мая 2025Ценности

Дуа Липа в бикини полежала на гамаке

Британская певица Дуа Липа в коричневом бикини полежала на гамаке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dualipa

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа в откровенном наряде полежала на гамаке. Соответствующая серия снимков опубликована в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на одном из размещенных снимков в коричневом бикини. Упомянутый плавательный комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом звезда собрала волосы и надела очки с прозрачными стеклами и красной оправой.

В апреле Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера. Знаменитость пришла на 50-ю церемонию вручения премии Чаплина в Нью-Йорке в откровенном образе.

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