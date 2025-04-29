Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа пришла на 50-ю церемонию вручения премии Чаплина в Нью-Йорке в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя исполнительница вышла в свет в черном прозрачном платье с глубоким декольте и разрезами вдоль до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру.

Ее образ дополняли многочисленные массивные украшения под золото. В качестве обуви певица выбрала туфли на каблуках.

Ранее в апреле Дуа Липа в откровенном бикини отдохнула с женихом. Исполнительница отправилась в отпуск вместе с возлюбленным — 35-летним английским актером Каллумом Тернером.