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20:12, 29 апреля 2025Ценности

Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа пришла на 50-ю церемонию вручения премии Чаплина в Нью-Йорке в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя исполнительница вышла в свет в черном прозрачном платье с глубоким декольте и разрезами вдоль до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру.

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Ее образ дополняли многочисленные массивные украшения под золото. В качестве обуви певица выбрала туфли на каблуках.

Ранее в апреле Дуа Липа в откровенном бикини отдохнула с женихом. Исполнительница отправилась в отпуск вместе с возлюбленным — 35-летним английским актером Каллумом Тернером.

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