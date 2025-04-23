Дуа Липа в откровенном бикини отдохнула с женихом

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенных купальниках во время отдыха в Албании. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 87,4 миллиона подписчиков.

29-летняя исполнительница отправилась в отпуск вместе с женихом — 35-летним английским актером Каллумом Тернером. На одном из кадров она позировала, стоя у воды рядом с возлюбленным и держа его за руку. При этом звезда надела обнажающее ягодицы голубое бикини.

Также артистка запечатлела себя в шезлонге в крошечном ярко-красном бикини и предстала перед камерой в оголяющем грудь без бюстгальтера белом топе со шнуровкой.

Ранее в апреле Дуа Липу сняли в Лондоне без макияжа, когда она забирала еду навынос из кафе.