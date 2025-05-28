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19:09, 28 мая 2025Бывший СССР

Ермак назвал условие ухода из политики

Ермак: Уйду из политики вместе с Зеленским
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак собирается уйти из политики вместе с Владимиром Зеленским. Об этом заявил политик в интервью изданию Politico.

«Я пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним», — подчеркнул он.

При этом в издании также указывают, что именно Ермак лучше всего может понимать президента Украины и даже «читать» его. Блестящим психологом назвал главу президентского офиса один из бывших украинских министров, отмечает Politico.

В материале Politico Андрея Ермака также назвали продюсером Владимира Зеленского. Так в издании хотели подчеркнуть его сильное влияние на главу государства.

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