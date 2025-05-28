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13:43, 28 мая 2025Ценности

Фармацевт раскрыла опасность занятий спортом с макияжем

Фармацевт Барреро: Занятия спортом с макияжем могут привести к дерматиту и акне
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Фармацевт, соучредитель центра красоты The Secret Lab Марта Барреро из Испании раскрыла опасность занятий спортом с макияжем. Ее комментарий публикует журнал Glamour.

По словам эксперта, декоративная косметика в основном не предназначена для условий, возникающих во время тренировок, когда кожа интенсивно нагревается и потеет. В данном случае подобные средства препятствуют терморегуляции и потоотделению и могут привести к закупорке пор и спровоцировать появление акне, милиумов или дерматита.

Кроме того, Барреро отметила, что следует уделять особое внимание уходу за кожей непосредственно после похода в спортзал. «Как можно скорее очистите лицо с помощью мягкого геля или мицеллярной воды. Смысл в том, чтобы удалить пот, кожное сало, загрязняющие вещества или остатки солнцезащитного крема», — указала специалистка.

В апреле врач-травматолог Сергей Малыхин предупредил россиянок об опасности ежедневного ношения каблуков.

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