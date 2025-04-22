Врач предупредил россиянок об опасности ежедневного ношения каблуков

Врач Малыхин: Ежедневное ношение каблуков приводит к деформации стопы

Врач-травматолог Сергей Малыхин предупредил россиянок об опасности ежедневного ношения каблуков. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, в случае если каждый день носить обувь на каблуках, могут появиться болевые синдромы и проблемы с суставами. Кроме того, каблуки могут привести к деформации стопы, уточнил он. «Ношение высоких каблуков изменяет естественную биомеханику ходьбы, что может привести к избыточному напряжению на колени, бедра и поясницу», — пояснил он.

Помимо этого, Малыхин рассказал о возможном возникновении проблем с осанкой, болей в спине и шее из-за неправильного наклона тела, а также напряжения мышц.

По этой причине доктор посоветовал выбирать обувь из более мягких и гибких материалов с широким носком. «Обычно рекомендуется каблук высотой до 5 сантиметров для повседневной носки. Более высокие каблуки (выше 7-10 сантиметров) лучше оставлять для особых случаев и не носить долго», — подытожил Малыхин.

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