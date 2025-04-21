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12:22, 21 апреля 2025Ценности

Врач объяснил одержимость шоперами у зумеров

Психотерапевт Альперт: Зумеры одержимы шоперами из-за ностальгических чувств
Екатерина Ештокина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Врач-психотерапевт Джонатан Альперт из Манхэттена объяснил одержимость молодежи шоперами. Соответствующий материал публикует Fox Business.

Известно, что зумеры стоят в огромных очередях, чтобы купить миниатюрные холщовые сумки Trader Joe's. При этом они демонстрируют изделия в сети, хвастаясь желанным приобретением.

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Компания регулярно выпускает шоперы в продажу в ограниченном количестве, в связи с чем молодые потребители стремятся скупить дефицитные позиции. По словам Альперта, такой ажиотаж связан с желанием «быть в теме» и показать свой статус инфлюэнсера. Кроме того, зумеры чувствуют ностальгию, пользуясь такой вещью.

Классический пример того, как потребительские товары могут затрагивать более глубокие эмоциональные и социальные движущие силы. Эти сумки вызывают ощущение более простых времен, с его причудливым, непринужденным образом и ностальгическим дизайном. Те, у кого они есть, будто являются частью «клуба»

Джонатан Альпертврач-психотерапевт

По словам психотерапевта, спрос на шоперы является примером психологического феномена, который вращается вокруг дефицита и социальных сигналов. «Ценность товара заключается не только в его функциональности, но и в эмоциональной привлекательности и чувстве общности, которое он вызывает», — заключил Альперт.

Ранее в апреле объяснили любовь молодежи к спортивной одежде в офисе. Представители поколения Z стали массово одеваться на работу в спортивные костюмы вместо привычных классических вещей.

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