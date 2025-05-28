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10:02, 28 мая 2025Путешествия

Флиртовавший с девушкой в аэропорту Стамбула россиянин был обвинен в домогательствах

Екатеринбуржца обвинили в домогательствах после флирта с девушкой в Стамбуле
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

Россиянин из Екатеринбурга, флиртовавший с сотрудницей бизнес-зала в аэропорту Стамбула, оказался под угрозой уголовного дела. Об этом сообщает KP.RU.

Так, известно, что 45-летний мужчина в ожидании рейса в Россию стал общаться с сотрудницей авиагавани. Он заказал кофе и стал задавать девушке вопросы, а затем предложил к нему присоединиться, но получил отказ. Согласно материалам дела, пассажир не прикасался к собеседнице. Их общение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В результате правоохранительные органы Турции обратились к российским коллегам с требованием возбудить уголовное дело в отношении мужчины. Решение об этом все еще не принято, поскольку российская сторона даже не знает, «какой это состав преступления по Уголовному кодексу РФ».

Ранее сотрудники отеля в Турции решили отомстить российской туристке за плохие отзывы об их работе в сети и вломились к ней в номер. Уточняется, что в гостиницу Ma Biche Kemer в Кемере Алена переехала с мужем и двумя детьми из другого отеля.

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