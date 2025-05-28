ФСИН прокомментировала информацию о сбежавшем из СИЗО в Казани заключенном

ФСИН: Побега заключенного из СИЗО в Татарстане не было

ФСИН опровергла информацию о сбежавшем из СИЗО в Казани заключенном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным республиканского управления ведомства, информация о побеге из следственного изолятора является недостоверной. Побегов из учреждений УФСИН России по Республике Татарстан не было.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала информацию, что в Казани разыскивают сбежавшего из СИЗО Альберта Нугманова, ранее судимого за различные преступления.

По информации издания, Нугманов является уроженцем Верхнеуслонского района. Ориентировки на него были переданы всем сотрудникам полиции.