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15:35, 28 мая 2025Силовые структуры

ФСИН прокомментировала информацию о сбежавшем из СИЗО в Казани заключенном

ФСИН: Побега заключенного из СИЗО в Татарстане не было
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

ФСИН опровергла информацию о сбежавшем из СИЗО в Казани заключенном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным республиканского управления ведомства, информация о побеге из следственного изолятора является недостоверной. Побегов из учреждений УФСИН России по Республике Татарстан не было.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала информацию, что в Казани разыскивают сбежавшего из СИЗО Альберта Нугманова, ранее судимого за различные преступления.

По информации издания, Нугманов является уроженцем Верхнеуслонского района. Ориентировки на него были переданы всем сотрудникам полиции.

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