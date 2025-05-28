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23:18, 28 мая 2025Мир

Германия выделит 5 миллиардов евро на военные поставки Украине

В Минобороны Германии заявили о выделении 5 миллиардов евро на поставки Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Германия дополнительно выделит около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает министерство обороны ФРГ по итогам встречи Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

Ранее в среду немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Берлин поддержит Киев в разработке собственного дальнобойного оружия.

«Общий объем упомянутых услуг поддержки вооруженных сил Украины составляет около 5 миллиардов евро. Деньги будут поступать из фондов, уже одобренных бундестагом», — сказано в сообщении.

Указывается, что в качестве поддержки ФРГ будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы, оплачивать услуги по ремонту техники, оказывать поддержку в сфере медицинского обеспечения, а также укреплять систему связи ВСУ.

Ранее в Минобороны Германии проинформировали, что первые системы дальнобойного оружия, произведенного на Украине на немецкие средства, могут развернуть в течение нескольких недель.

Также сообщалось, что Киев и Берлин заключили контракт на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на сумму 2,2 миллиарда евро. ФРГ взяла на себя обязательства по инвестициям в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины.

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