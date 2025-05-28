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19:50, 28 мая 2025Бывший СССР

Минобороны Украины раскрыло детали вокруг соглашения по оружию

Умеров: Украина и Германия заключили контракт на производство систем IRIS-T
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Heiko Becker / Reuters

Украина и Германия заключили контракт на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на сумму 2,2 миллиарда евро. Об этом написал глава Минобороны республики Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта — 2,2 миллиарда евро», — указал глава ведомства.

Умеров подчеркнул, что Германия также взяла на себя обязательства по инвестициям в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, включая производство систем ПВО.

Ранее газета Business Insider со ссылкой на представителей украинских воинских подразделений сообщала, что ПВО Вооруженных сил Украины испытывает истощение своих возможностей и все меньше способна отражать атаки российских беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает The Economist, главной проблемой украинской системы ПВО является истощение запасов западных ракет и отсутствие новых поставок из США, Франции и Италии.

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