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19:26, 28 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

В МИД прокомментировали сообщения о вывозе в Азербайджан гражданина России

МИД России: Доставленный в Азербайджан Ибрагимов был выдан по запросу Баку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Доставленный в Азербайджан председатель комитета по защите прав этнических меньшинств и сторонник автономии талышского народа Захиреддин Ибрагимов был выдан по запросу властей стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МИД России в ответ на соответствующий запрос.

В МИД прокомментировали сообщения о вывозе Ибрагимова в Азербайджан Службой госбезопасности (СГБ) республики в качестве гражданина России. В дипломатическом ведомстве отметили, что российское законодательство не предусматривает экстрадицию граждан из страны.

«В свое время Ибрагимов был лишен российского гражданства за совершение противоправных действий», — подчеркнули в министерстве.

26 мая азербайджанское издание Minval Politika сообщило о доставке Ибрагимова в страну по обвинению в разжигании сепаратизма. Как утверждается, с 2005 по 2020 год общественный деятель неоднократно принимал участие в конференциях в Армении с критикой властей Азербайджана.

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