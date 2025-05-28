В МИД прокомментировали сообщения о вывозе в Азербайджан гражданина России

МИД России: Доставленный в Азербайджан Ибрагимов был выдан по запросу Баку

Доставленный в Азербайджан председатель комитета по защите прав этнических меньшинств и сторонник автономии талышского народа Захиреддин Ибрагимов был выдан по запросу властей стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МИД России в ответ на соответствующий запрос.

В МИД прокомментировали сообщения о вывозе Ибрагимова в Азербайджан Службой госбезопасности (СГБ) республики в качестве гражданина России. В дипломатическом ведомстве отметили, что российское законодательство не предусматривает экстрадицию граждан из страны.

«В свое время Ибрагимов был лишен российского гражданства за совершение противоправных действий», — подчеркнули в министерстве.

26 мая азербайджанское издание Minval Politika сообщило о доставке Ибрагимова в страну по обвинению в разжигании сепаратизма. Как утверждается, с 2005 по 2020 год общественный деятель неоднократно принимал участие в конференциях в Армении с критикой властей Азербайджана.