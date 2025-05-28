Киркорова назвали рабом сцены

Продюсер Иосиф Пригожин пожалел Филиппа Киркорова и назвал его рабом сцены

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о состоянии певца Филиппа Киркорова в эфире шоу «Сплетни», доступном на YouTube.

«Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа», — сказал медиаменеджер. Пригожин добавил, что хорошо относится к артисту, и также уточнил, что знаком с ним с 1988 года.

Ранее сообщалось, что у Филиппа Киркорова диагностировали частичный некроз кожи. Как утверждается, знаменитости рекомендовали наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию.