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11:19, 28 мая 2025Культура

Киркорова назвали рабом сцены

Продюсер Иосиф Пригожин пожалел Филиппа Киркорова и назвал его рабом сцены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о состоянии певца Филиппа Киркорова в эфире шоу «Сплетни», доступном на YouTube.

«Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа», — сказал медиаменеджер. Пригожин добавил, что хорошо относится к артисту, и также уточнил, что знаком с ним с 1988 года.

Ранее сообщалось, что у Филиппа Киркорова диагностировали частичный некроз кожи. Как утверждается, знаменитости рекомендовали наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию.

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