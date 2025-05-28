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14:48, 28 мая 2025Культура

Концерты Лорак потребовали отменить из-за подозрений в спонсировании ВСУ

Активисты потребовали отменить концерты певицы Ани Лорак на Ставрополье
Ольга Коровина

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Выступления певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) потребовали отменить на Ставрополье из-за слухов о том, что артистка финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет KP.RU.

Концерт Лорак в Ессентуках запланирован на 7 августа, а 8 августа она выступит в Ставрополе. Сообщается, что местные общественники потребовали провести проверку в отношении артистки. По их мнению, певица могла спонсировать госпитали ВСУ.

«Как-то это не очень правильно, не находите? Стоит ли давать ей сцену в нашем городе?» — цитирует издание одного из активистов.

В октябре 2022 года на Украине против Лорак ввели санкции, которые предполагают блокировку активов, запрет на вывод капитала с территории государства и другие ограничительные меры. В 2023-м российские общественники добились проверки в отношении певицы из-за подозрений в поддержке ВСУ. Обвинения были опровергнуты, а сама артистка заявила, что оказывает только адресную поддержку беженцам, потерявшим кров.

В апреле 2025-го на фоне новостей о подаче заявления на российское гражданство и запланированных гастролей в России Лорак тайно заменила украинский паспорт.

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