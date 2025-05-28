Краснокнижный «мастер маскировки» показался россиянам и исчез

Редкий дальневосточный леопард показался у поселка Краскино в Приморском крае

В Приморском крае неподалеку от национального парка «Земля леопарда» произошла редкая встреча: пятнистый хищник вышел к людям. Очевидцы заметили животное у поселка Краскино и успели снять его на видео, передает Telegram-канал нацпарка.

На камеру удалось запечатлеть, как леопард пересекает склон сопки Крестовая, двигаясь сквозь высокую траву. Увидев людей, зверь тут же ретировался в заросли. По мнению специалистов, это могла быть молодая особь, находящаяся в поисках собственной территории.

В национальном парке пояснили, что из-за густой растительности и умелости «мастера маскировки» рассмотреть уникальный пятнистый рисунок хищника не удалось. Это значит, что точно определить, кто именно попал в кадр, ученым в этот раз не удастся.

«Редкий дальневосточный леопард попал на видео очевидцев у поселка Краскино, недалеко от южных границ национального парка», — подтвердили в пресс-службе.

В «Земле леопарда» подчеркнули, что встречи с этими животными — большая редкость. Обычно леопард заранее замечает приближение человека и предпочитает уйти, не вступая в контакт.

Кроме того, специалисты отметили, что дальневосточный леопард — самый миролюбивый среди всех представителей своего рода. За всю историю наблюдений не было зафиксировано ни одного случая нападения здорового животного на человека.

Ранее сообщалось, что уникальный «пятнистый жених» попал в объектив камеры, порадовав специалистов «Земли леопарда» своей проходкой.