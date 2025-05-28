Крупнейшую в России каменную мантру освятили

Тибетские монахи освятили гигантскую каменную мантру под Кызылом

Тибетские монахи освятили гигантскую каменную мантру «Ом мани падме хум» на вершине горы Догээ под Кызылом. Об этом сообщает издание «Изнанка».

Монахи тибетского монастыря Гьюдмед выложили этот священный текст в 2006 году, это одна из самых почитаемых мантр в буддизме махаяны. В советское время на месте манты была выложена фамилия Ленина, в 90-е — название самой горы. Затем монахи превратили ее в духовный центр.

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