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19:45, 28 мая 2025Моя страна

Крупнейшую в России каменную мантру освятили

Тибетские монахи освятили гигантскую каменную мантру под Кызылом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Тибетские монахи освятили гигантскую каменную мантру «Ом мани падме хум» на вершине горы Догээ под Кызылом. Об этом сообщает издание «Изнанка».

Монахи тибетского монастыря Гьюдмед выложили этот священный текст в 2006 году, это одна из самых почитаемых мантр в буддизме махаяны. В советское время на месте манты была выложена фамилия Ленина, в 90-е — название самой горы. Затем монахи превратили ее в духовный центр.

Ранее россиянам рассказали, что, приехав на Байкал, можно не только посетить природные достопримечательности, но и отправиться на экскурсию к местным народам, попробовать традиционную кухню и увидеть настоящий буддийский храм. Так, под открытым небом раскинулся этнокомплекс «Степной кочевник». Там можно отправиться на экскурсию в настоящую юрту, пострелять из лука, научиться готовить традиционные буузы, покататься верхом на лошади и сходить в баню.

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