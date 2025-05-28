Медведев назвал число заключивших с начала 2025 года контракт с Минобороны

Медведев: С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников

С начала 2025 года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников. Такие цифры назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводятся на странице политика во «ВКонтакте».

Об этом он заявил во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками.

«В воинские части, по состоянию на сегодняшний день, прибыли почти 175 военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем», — сказал он. Из них, подчеркнул политик, 14 тысяч направлены в добровольческие подразделения.

Ранее Медведев заявлял, что контракт с Минобороны России в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Он тогда также добавил, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным в прошедшем году, исполнена.