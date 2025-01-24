Медведев раскрыл число заключивших контракт с Минобороны за 2024 год

Медведев: Около 450 тысяч человек заключили контракт с Минобороны за 2024 год

Контракт с Минобороны России в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Такие цифры назвал зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным в прошедшем году, исполнена.

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал политик.

Ранее Владимир Путин высказался о желающих служить по контракту. По его словам, люди добровольно отправляются в зону проведения специальной операции — ежедневно контракт с Минобороны заключают свыше тысячи человек.