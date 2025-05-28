Медведев призвал закрепить тенденцию ежемесячной отправки десятков тысяч россиян на СВО

Медведев: Надо закреплять тенденцию отправки тысяч бойцов на СВО ежемесячно

России надо закреплять тенденцию ежемесячной добровольной отправки десятков тысяч добровольцев на специальную военную операцию (СВО). К этому призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова опубликованы во «ВКонтакте».

Политик отметил, что президент России Владимир Путин также обратил внимание на большое количество бойцов, которые добровольно отправляются в зону СВО. Медведев подчеркнул, что у Украины ситуация с комплектованием вооруженных сил существенно хуже.

Это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил Дмитрий Медведев

Медведев сообщил, что суммарно с начала 2025 года в воинские части прибыли почти 175 тысяч новых контрактников.