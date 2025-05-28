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16:40, 28 мая 2025Мир

Мерц прервал Зеленского

Мерц прервал Зеленского во время речи из-за проблем с переводом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прервал речь президента Украины Владимира Зеленского во время их совместной пресс-конференции из-за проблем с синхронным переводом. Трансляцию мероприятия вела газета The Guardian на своем YouTube-канале.

Зеленский начал выступать с речью, однако спустя несколько секунд его прервал Мерц и сообщил, что не слышит перевод в своих наушниках.

«У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?» — спросил украинский лидер.

Мерц в ответ пошутил о «современных немецких технологиях» из-за случившейся заминки, присутствующие в зале рассмеялись. Через несколько секунд техническая проблема была устранена.

Президент Украины обратился к канцлеру и спросил, точно ли все работает. И, видимо, из-за созвучности слов Мерц ответил ему: «Дойчланд» (Deutschland — по-немецки «Германия»). В зале еще раз раздался смех.

Ранее Мерц в ходе пресс-конференции с Зеленским подтвердил, что Германия снимает ограничения на дальность ударов оружием, которое Берлин поставляет Киеву. Также он добавил, что ФРГ готова содействовать Украине в разработке ее собственного дальнобойного оружия.

Вот это да!
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