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07:27, 28 мая 2025Россия

В Минобороны объявили о внедрении системы социального обеспечения для семей военных

Цивилева объявила о внедрении системы соцобеспечения для семей военных России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева объявила о внедрении системы социального обеспечения для семей военных. В среду, 28 мая, она побывала с рабочей поездкой в войсках Ленинградского военного округа. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Цивилева проверила работу военного комиссариата в Санкт-Петербурге. Статс-секретарь Минобороны в ходе совещания с командным составом рассказала о программе по внедрению автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) лиц, проходивших военную службу, и их близких родственников.

«Мы планируем на ближайшую перспективу ее внедрение во всех комиссариатах военных округов», — пояснила Цивилева.

До этого замминистра обороны России заявила, что выполнение социальных гарантий участникам спецоперации является приоритетом в работе ведомства.

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