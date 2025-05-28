В Минобороны объявили о внедрении системы социального обеспечения для семей военных

Цивилева объявила о внедрении системы соцобеспечения для семей военных России

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева объявила о внедрении системы социального обеспечения для семей военных. В среду, 28 мая, она побывала с рабочей поездкой в войсках Ленинградского военного округа. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Цивилева проверила работу военного комиссариата в Санкт-Петербурге. Статс-секретарь Минобороны в ходе совещания с командным составом рассказала о программе по внедрению автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) лиц, проходивших военную службу, и их близких родственников.

«Мы планируем на ближайшую перспективу ее внедрение во всех комиссариатах военных округов», — пояснила Цивилева.

До этого замминистра обороны России заявила, что выполнение социальных гарантий участникам спецоперации является приоритетом в работе ведомства.

box#3665315