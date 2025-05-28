Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 28 мая 2025Экономика

Миру предсказали ухудшение ситуации с рабочими местами

МОТ: В 2025 году в мире создадут только 53 миллиона новых рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

В 2025 году в мире появится 53 миллиона новых рабочих мест вместо 60 миллионов, которые прогнозировались раньше. К такому выводу пришли эксперты одной из структур ООН — Международной организации труда (МОТ), опубликовавшие свои оценки в докладе «Перспективы мировой занятости и социальной сферы».

Таким образом, темпы роста глобальной занятости упадут с 1,7 процента до 1,5 процента. Это снижение, эквивалентное примерно семи миллионам дополнительных рабочих мест, говорит об ухудшении перспектив мировой экономики.

Причину такой негативной динамики авторы доклада видят в росте геополитической напряженности и сбоях в торговле. Именно эти факторы МОТ считает ключевыми виновниками ухудшения экономических перспектив, которые оборачиваются замедлением роста занятости.

В декабре прошлого года МОТ подсчитала, что в 2022 году на долю трудовых мигрантов пришлось 4,7 процента общемировой рабочей силы. Их количество составило 167,7 миллиона человек. Если сравнивать с 2013 годом, то показатель увеличился на 30 миллионов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    Стало известно о заходе армии России в Сумскую область с еще одного участка

    Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

    Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

    Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

    Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

    Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов

    В деле о расправе над участником СВО появился полицейский

    Военкор заявил о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ

    Стало известно настоящее время снятия США ограничений на удары вглубь России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости