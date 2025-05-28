Миру предсказали ухудшение ситуации с рабочими местами

МОТ: В 2025 году в мире создадут только 53 миллиона новых рабочих мест

В 2025 году в мире появится 53 миллиона новых рабочих мест вместо 60 миллионов, которые прогнозировались раньше. К такому выводу пришли эксперты одной из структур ООН — Международной организации труда (МОТ), опубликовавшие свои оценки в докладе «Перспективы мировой занятости и социальной сферы».

Таким образом, темпы роста глобальной занятости упадут с 1,7 процента до 1,5 процента. Это снижение, эквивалентное примерно семи миллионам дополнительных рабочих мест, говорит об ухудшении перспектив мировой экономики.

Причину такой негативной динамики авторы доклада видят в росте геополитической напряженности и сбоях в торговле. Именно эти факторы МОТ считает ключевыми виновниками ухудшения экономических перспектив, которые оборачиваются замедлением роста занятости.

В декабре прошлого года МОТ подсчитала, что в 2022 году на долю трудовых мигрантов пришлось 4,7 процента общемировой рабочей силы. Их количество составило 167,7 миллиона человек. Если сравнивать с 2013 годом, то показатель увеличился на 30 миллионов.