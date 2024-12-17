Количество трудовых мигрантов выросло на 30 миллионов

МОТ: в 2022 году в мире насчитали 167,7 миллиона трудовых мигрантов

В 2022 году на долю трудовых мигрантов пришлось 4,7 процента общемировой рабочей силы. К такому выводу пришли авторы доклада Международной организации труда (МОТ).

В 2022 году количество трудовых мигрантов достигло 167,7 миллиона человек. По сравнению с 2013 годом, этот показатель вырос на 30 миллионов. Оказалось, что 102,7 миллиона мигрантов — мужчины, а 64,9 миллиона — женщины.

Почти 70 процентов мигрантов расположились в странах с высоким уровнем дохода, а 17,4 процента в государствах, где уровень дохода выше среднего. Большинство трудовых мигрантов пребывали в Северной, Южной и Западной Европе, Северной Америке и арабских государствах.

При этом из 167,7 миллиона в 2022 году трудоустроиться смогли 155,6 миллиона, а 12,1 миллиона были безработными.

Ранее сообщалось, что в 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных мигрантов увеличилась почти до 235 тысяч человек.

Между тем аналитики Института экономики роста имени П.А. Столыпина уверены, что активное привлечение мигрантов не поможет справиться с дефицитом кадров, так как уровень квалификации таких работников зачастую не соответствует тому, на который рассчитывает работодатель.