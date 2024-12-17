Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 17 декабря 2024Экономика

Количество трудовых мигрантов выросло на 30 миллионов

МОТ: в 2022 году в мире насчитали 167,7 миллиона трудовых мигрантов
Кирилл Луцюк

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

В 2022 году на долю трудовых мигрантов пришлось 4,7 процента общемировой рабочей силы. К такому выводу пришли авторы доклада Международной организации труда (МОТ).

В 2022 году количество трудовых мигрантов достигло 167,7 миллиона человек. По сравнению с 2013 годом, этот показатель вырос на 30 миллионов. Оказалось, что 102,7 миллиона мигрантов — мужчины, а 64,9 миллиона — женщины.

Почти 70 процентов мигрантов расположились в странах с высоким уровнем дохода, а 17,4 процента в государствах, где уровень дохода выше среднего. Большинство трудовых мигрантов пребывали в Северной, Южной и Западной Европе, Северной Америке и арабских государствах.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024

При этом из 167,7 миллиона в 2022 году трудоустроиться смогли 155,6 миллиона, а 12,1 миллиона были безработными.

Ранее сообщалось, что в 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных мигрантов увеличилась почти до 235 тысяч человек.

Между тем аналитики Института экономики роста имени П.А. Столыпина уверены, что активное привлечение мигрантов не поможет справиться с дефицитом кадров, так как уровень квалификации таких работников зачастую не соответствует тому, на который рассчитывает работодатель.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разоблачал преступления англосаксов». Стали известны детали работы погибшего при взрыве в Москве генерал-лейтенанта

      Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

      В Москве заявили о резком росте числа нарушений среди таксистов

      Ким Кардашьян показала грудь в крошечном меховом бикини

      В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

      Путин обратился к российскому полку

      В России отреагировали на гибель генерал-лейтенанта при взрыве в Москве

      Кличко сообщил о взрывах в Киеве

      Российский школьник поскользнулся при посадке и попал под колеса автобуса

      Швеция начала «быстро копать» братские могилы перед грядущей войной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше