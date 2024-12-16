Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 16 декабря 2024Экономика

Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

Минтруд: мигрантам-брынзоделам в России готовы платить 230 тысяч рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных мигрантов выросла в полтора раза, почти до 235 тысяч человек. Профессии с самыми высокими зарплатами со ссылкой на материалы Минтруда называет РБК.

Привлечение иностранной рабочей силы объясняют отсутствием необходимых кадров в регионах и вводом импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке. Квоты распространяются на иностранцев, прибывающих в страну на основании визы (без визы могут трудиться граждане стран ЕАЭС и уроженцы Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии). Чаще всего через такой механизм привлекаются работники из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама, говорил источник, близкий к Минтруду.

Каждая вторая позиция для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тысяч рублей в месяц, а максимальные зарплаты составляют 380 тысяч рублей. В такую сумму оценили зарплату председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Меньшие доходы обещают менеджерам «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова — 275 тысяч рублей. Двум инструкторам баскетбольного клуба «Барнаул» готовы платить 250 тысяч рублей. Брынзоделу и бланшировщику в сети загородных отелей «Яхонты» предлагают зарплаты в 230 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры. Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры.Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
14 июля 2024

Также мигрантов ищут на работу в компании по добыче руд цветных металлов в Забайкалье «Байкалруд» и «Золотая гора», российской «дочке» Bank of China, турецкой строительной компании «Ямата Ятырым», крупном строительном подрядчике «Велесстрой», банном комплексе «Сандуновские бани», «Уралкалие» и прочих компаниях.

Как отмечают в Институте экономики роста имени Столыпина (ИЭР), проблему кадрового голода в стране не способно решить привлечение мигрантов, так как уровень квалификации подобных работников зачастую оставляет желать лучшего. В то же время эта проблема оказывает негативное влияние на объем выпуска продукции.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что проблему нехватки кадров в России будут решать за счет внутренних ресурсов, а не за счет мигрантов. Первоочередная цель, которая стоит перед ведомством — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы страны. Кадровый дефицит можно закрыть с помощью быстрого трудоустройства выпускников и переобучения россиян, пообещал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

      В Грузии сделали заявление об ответных санкциях против Литвы и Эстонии

      В Киргизии назвали причину отставки премьера

      Капризов вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

      Стало известно имя преемника премьер-министра Киргизии

      Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Известная 61-летняя актриса обнажила грудь во время съемки для глянца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше