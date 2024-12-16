Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

Минтруд: мигрантам-брынзоделам в России готовы платить 230 тысяч рублей

В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных мигрантов выросла в полтора раза, почти до 235 тысяч человек. Профессии с самыми высокими зарплатами со ссылкой на материалы Минтруда называет РБК.

Привлечение иностранной рабочей силы объясняют отсутствием необходимых кадров в регионах и вводом импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке. Квоты распространяются на иностранцев, прибывающих в страну на основании визы (без визы могут трудиться граждане стран ЕАЭС и уроженцы Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии). Чаще всего через такой механизм привлекаются работники из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама, говорил источник, близкий к Минтруду.

Каждая вторая позиция для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тысяч рублей в месяц, а максимальные зарплаты составляют 380 тысяч рублей. В такую сумму оценили зарплату председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Меньшие доходы обещают менеджерам «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова — 275 тысяч рублей. Двум инструкторам баскетбольного клуба «Барнаул» готовы платить 250 тысяч рублей. Брынзоделу и бланшировщику в сети загородных отелей «Яхонты» предлагают зарплаты в 230 тысяч рублей.

Также мигрантов ищут на работу в компании по добыче руд цветных металлов в Забайкалье «Байкалруд» и «Золотая гора», российской «дочке» Bank of China, турецкой строительной компании «Ямата Ятырым», крупном строительном подрядчике «Велесстрой», банном комплексе «Сандуновские бани», «Уралкалие» и прочих компаниях.

Как отмечают в Институте экономики роста имени Столыпина (ИЭР), проблему кадрового голода в стране не способно решить привлечение мигрантов, так как уровень квалификации подобных работников зачастую оставляет желать лучшего. В то же время эта проблема оказывает негативное влияние на объем выпуска продукции.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что проблему нехватки кадров в России будут решать за счет внутренних ресурсов, а не за счет мигрантов. Первоочередная цель, которая стоит перед ведомством — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы страны. Кадровый дефицит можно закрыть с помощью быстрого трудоустройства выпускников и переобучения россиян, пообещал он.