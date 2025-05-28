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07:11, 28 мая 2025Россия

Многоэтажки оказались повреждены в результате атаки БПЛА в российском городе

Губернатор Богомаз: Две многоэтажки повреждены в результате атаки БПЛА в Брянске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Два многоэтажных дома оказались повреждены в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Брянске. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что никто из жителей российского города не пострадал. По сведениям Богомаза, в одном из жилых строений был поврежден фасад, в другом доме разрушения есть в пяти торговых помещениях.

«Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — подчеркнул брянский губернатор.

Богомаз призвал горожан быть внимательными и не приближаться к опасным предметам.

До этого стало известно, что над Брянской областью уничтожили семь украинских беспилотников. Тогда в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

ЖЗЛ
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