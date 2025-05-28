Молодой россиянин испугался проблем с правоохранителями и согласился совершить теракт

В Ростовской области полиция задержала 19-летнего жителя, планировавшего теракт

В Ростовской области полиция задержала 19-летнего жителя, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного парка находится посторонний. Прибывшие на место сотрудники обнаружили там молодого человека, его доставили в дежурную часть. При себе у него были пустые бутылки из-под ацетона и жидкости для розжига, пластиковые бутылки, наполненные прозрачной жидкостью и скрепленные скотчем, а также махровая салфетка и зажигалка.

Было установлено, что с молодым человеком в мессенджере связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал ему угрожать. Чтобы урегулировать с ним вопрос, россиянин согласился устроить поджог релейного шкафа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и, части 1 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка за поджог электрощита.