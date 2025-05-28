Мужчина решил подогреть суп в офисе и заставил компанию усилить меры безопасности

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил подогреть суп с горохом в офисе, что привело к усилению мер безопасности в офисе. В комментариях пользователи отметили, что история мужчины их насмешила и посочувствовали ему

По словам автора поста, он решил подогреть замороженный суп в микроволновке. Когда он достал кружку с супом оттуда, то обжегся и уронил ее на пол. Кружка разбилась, горох разлетелся повсюду. Особенно много его оказалось за дверями отделов, куда мужчина не мог дотянуться, пока в спешке собирал остатки.

На следующий день сотрудники офиса обнаружили непонятное загрязнение и предположили, что в здание могли проникнуть посторонние. В итоге это привело к тому, что компания ввела строгие меры безопасности и усилила контроль за сотрудниками.

Мужчина отметил, что так и не смог признаться в том, что виновником инцидента был он, и был очень рад, что правда не вскрылась. «К счастью, из-за той самой пандемии и сверхвысокой текучести кадров за последние восемь лет все, кто застал эту историю с горохом, постепенно ушли. И то, что мне отчаянно хотелось забыть, наконец-то забыто», — написал он.

В комментариях участники обсуждения отметили, что история вызвала у них смех и выразили надежду, что мужчина смог наконец пережить случившееся. «Это было травматично для себя, но крайне весело для меня. Спасибо», — написал пользователь под ником tigerowltattoo.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, что застал родителей в неловкой ситуации и съехал от них. По словам автора поста, увиденное вызвало в нем отвращение.