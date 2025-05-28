На популярном курорте Египта появится российское генконсульство

Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе

Российское генконсульство появится на популярном у соотечественников курорте Египта — Шарм-эш-Шейхе. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что штатную численность работников дипломатического ведомства и его штатное расписание установит Министерство иностранных дел РФ. Расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджета.

В конце 2024 года сообщалось, что Россия захотела открыть консульства в китайском Ухане, в столице Мальдивской Республики Мале и в Денпасаре на индонезийском острове Бали.

