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10:23, 28 мая 2025Путешествия

На популярном курорте Египта появится российское генконсульство

Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе
Алина Черненко

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Российское генконсульство появится на популярном у соотечественников курорте Египта — Шарм-эш-Шейхе. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что штатную численность работников дипломатического ведомства и его штатное расписание установит Министерство иностранных дел РФ. Расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджета.

В конце 2024 года сообщалось, что Россия захотела открыть консульства в китайском Ухане, в столице Мальдивской Республики Мале и в Денпасаре на индонезийском острове Бали.

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