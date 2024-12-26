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09:58, 26 декабря 2024Путешествия

Россия захотела открыть консульства в четырех городах Азии

МИД: Россия возобновила работу по открытию генконсульства в Ухане
Алина Черненко

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия возобновила работу по открытию генерального консульства в китайском Ухане. Об этом РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Собеседник агентства также подчеркнул, что Москва захотела открыть диппредставительства и в других городах Азии: в столице Мальдивской Республики Мале и в Денпасаре на индонезийском острове Бали. По словам Климова, сейчас ведется подготовка к их полноценному функционированию.

Дипломат добавил, что активно готовится открытие российского консульства и в узбекском Самарканде, но говорить о конкретных сроках начала его работы пока рано из-за большого количества организационных вопросов. Кроме того, Климов напомнил, что в Африке Россия планирует открыть диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане.

Ранее сообщалось, что Россия закроет генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге 10 января 2025 года. Такое решение было принято в ответ на закрытие польской стороной российского диппредставительства в Познани.

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