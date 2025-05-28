На участника телешоу напала игривая свинья

The Sun: На участника телешоу «Ферма Кларксона» Калеба Купера напала свинья

На участника телевизионного шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm) и помощника телеведущего Джереми Кларксона по хозяйству Калеба Купера напала свинья. На это обратило внимание издание The Sun.

Инцидент произошел, когда Купер пытался загнать 11 игривых свиней в трейлер, однако животные внезапно набросились на него. Кларксон, находившийся рядом, сначала не вмешивался, но после настойчивых просьб Купера открыл дверь трейлера, чтобы тот мог скрыться от нападавших свиней.

Отмечается, что одна из свиней травмировала телеведущего. Животное толкнуло защитный пластмассовый щит, который Купер использовал для загона свиней обратно в трейлер, из-за чего щит ударил участника телешоу по ребру.

Сразу после инцидента Купер отметил, что ему понадобился холодный компресс, чтобы облегчить последствия травмы.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на ирландского телеведущего Брендана Кортни и порезали ему ухо. После этого телеведущий обратился в больницу. Кортни также предположил, что на него напали из-за его сексуальной ориентации.