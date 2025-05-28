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15:35, 28 мая 2025Мир

На Западе объяснили желание Мерца разрешить ВСУ наносить удары вглубь России

FT: Мерц хочет казаться более активным в вопросе поддержки Украины, чем Шольц
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет казаться более активным в вопросе поддержки Украины, чем его предшественник Олаф Шольц. Об этом сообщает газета The Finacial Times (FT).

«Все это подчеркивает желание Мерца казаться более активным в отношении поддержки Украины, чем это делал его предшественник Олаф Шольц, который не хотел занимать передовые позиции в вопросах военной поддержки Киева или нарушать линию, возглавляемую США, о политической поддержке [Владимира] Зеленского», — передает издание.

Эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман допустил, что политика Германии в отношении США при Мерце будет «двойственной и шизофренической». По его словам, новый немецкий канцлер намерен непрерывно взаимодействовать с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы тот вкладывал как можно больше средств в Европу и Украину, ожидая при этом «меньшего влияния Вашингтона на мир».

Ранее Мерц заявил, что ФРГ больше не ограничивает дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь территории России. Он также сообщил, что Берлин готов поддержать Киев в разработке собственного дальнобойного оружия.

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